В Германии полицейский скончался после нападения на митинге Tagesschau: в Германии умер раненный ножом на антиисламском митинге полицейский

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Сотрудник правоохранительных органов, получивший ножевое ранение на митинге в городе Мангейм в Германии, скончался в больнице, передает Tagesschau. По данным журналистов, 29-летний полицейский умер во второй половине дня 2 июня.

Инцидент произошел на акции протеста 31 мая, организованной движением Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама. Нападавший ударил ножом правоохранителя в область головы, говорится в статье.

Врачи сначала прооперировали полицейского, после чего ввели в искусственную кому. Злоумышленник в общей сложности ранил на митинге шестерых человек.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в подмосковной Коломне произошел инцидент с агрессивным мужчиной, обнаруженным на чердаке чужого дома с оружием. Местные жители увидели подозрительного гражданина и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители столкнулись с сопротивлением со стороны хулигана, который был вооружен молотком и металлическим тазом. Он атаковал полицейских, одного из них даже ударил по руке.

До этого житель Уфы с ножом напал на сотрудников правоохранительных органов и успел ранить их. Согласно обнародованным данным, злоумышленника силовики смогли задержать лишь с применением табельного оружия.