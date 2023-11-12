Русский «поклонник Сталина» погиб в Германии после 35-часовой осады дома Bild: житель ФРГ российского происхождения погиб после 35-часовой осады его дома

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Житель Германии российского происхождения, который называл себя «поклонником Иосифа Сталина и каннабиса», погиб в ходе полицейской осады его дома, сообщает издание Bild. По его информации, мужчина забаррикадировался и в течение 35 часов держал оборону от полиции.

В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть, — заявила пресс-секретарь полиции ФРГ Керстин Шредер.

Как передает издание, мужчина по имени Евгений В. начал осаду днем 10 ноября из-за решения окружного суда об опеке над детьми. Он проживал вместе с супругой, братом и тремя детьми в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург. Когда полиция приблизилась к дому, он открыл огонь и начал угрожать взрывом. Сначала помещение покинул его брат, после чего удалось выйти жене с одним ребенком. Двое других детей, скорее всего, находились не дома.

В ночь на 12 ноября силовики прорвались в дом и обнаружили тело на чердаке. Связана ли гибель мужчины с огнем со стороны полиции, пока неизвестно.

Ранее в аэропорту Гамбурга остановили авиасообщение из-за вооруженного мужчины. Он удерживал четырехлетнего ребенка в автомобиле на взлетно-посадочной полосе. Мотивом такого поступка мужчины, скорее всего, стал спор об опеке. Злоумышленника удалось задержать после переговоров, которые длились 15 часов.