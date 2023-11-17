В Германии подсчитали траты на прически для лысого канцлера Шольца Bild: канцлер Германии Шольц потратил более €23 тысяч на прически и макияж

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

В Германии подсчитали траты на услуги парикмахеров и визажистов для правительственных чиновников, сообщает Bild. Так, на внешний вид канцлера ФРГ Олафа Шольца из казны было потрачено более €23 тысяч (около 2,2 млн рублей).

В свою очередь имидж главы МИД Германии Анналены Бербок стоил ведомству €98,7 тысячи (около 9,5 млн рублей). Министерство обороны потратило на прическу и макияж для своего главы Бориса Писториуса €3869 (почти 374 тысячи рублей). В общей сложности на внешность немецких политиков в 2023 году ушло €186 тысяч (почти 18 млн рублей), подсчитало издание.

Ранее, в октябре, партия Шольца проиграла на выборах в двух ключевых землях — Гессене и Баварии. По данным журнала Spiegel, социал-демократы установили антирекорд по количеству полученных голосов. Местные СМИ теперь называют канцлера «величайшим иллюзионистом».

Аналитики издания пишут, что граждане недовольны расхождением слов канцлера с его действиями. Они подчеркивают, что это не народ не понял Шольца, а сам политик не понял свой народ. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил, что Шольц получил, по сути, «огромный вотум недоверия от населения страны».