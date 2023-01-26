В Германии подсчитали общее число поставляемых на Украину танков Leopard 2 СДПГ: Украине будут переданы 80 танков Leopard 2 из разных стран

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Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Суммарно разные страны отправят на Украину около 80 боевых танков Leopard 2, сообщила пресс-служба Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Twitter. В партии уточнили, что 14 танков будут поставлены из резервов бундесвера. Правительство Германии поддержало передачу танков Leopard другими странами из собственных запасов.

В тесном сотрудничестве с другими главами государств и правительств наш канцлер сформировал союз для дальнейших необходимых и ответственных шагов. Два батальона (всего около 80 основных боевых танков) типа Leopard 2-A6 должны быть доставлены в кратчайшие сроки. <...> 14 из них происходят из запасов бундесвера, — говорится в сообщении СДПГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц 24 января принял решение передать Киеву танки роту танков Leopard 2, состоящих на вооружении бундесвера. Берлин также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривают Франция и скандинавские страны.

Вслед за Шольцем президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.