В Германии крематории перевели на круглосуточную работу Из-за нехватки газа в Германии перешли на круглосуточную работу крематориев

Крупнейший крематорий Германии в Гессене перевели на круглосуточную работу из-за нехватки газа, передает EADaily. По словам управляющего крематорием Карла-Хайнца Кенгсена, которые приводит агентство, чтобы каждый раз нагревать печи, требуется большой объем голубого топлива. Гораздо экономичнее поддерживать в них температуру. Он добавил, что сотрудников уже перевели на новый график работы.

Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа, — сказал Кенгсен.

Он уточнил, что раньше печи нагревали раз в неделю по мере накопления достаточного количества усопших. Теперь же эту процедуру будут проделывать не чаще одного раза в месяц, а в остальное время поддерживать температуру.

По имеющимся данным, в Германии ежегодно подвергаются кремации порядка трех четвертей всех умерших жителей страны.

Ранее глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски заявил, что в Германии сложности с поставками газа могут создать проблемы для работы местных крематориев. По его словам, в случае введения в стране нормирования газа крематориям следует отдать приоритет, поскольку он необходим для их работы.