В Германии перестали работать все атомные станции DPA: в Германии отключили три последние работающие АЭС

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Атомная электростанция Изар в Германии

15 апреля власти Германии окончательно отключили от энергии три последние работающие атомные электростанции — «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд», сообщает DPA со ссылкой на операторов АЭС. Ранее приостановка их эксплуатации была продлена в связи с боевыми действиями на Украине и сложностями с поставкой энергоносителей из России.

Мы работаем в соответствии с буквой закона, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением, — заявил глава рабочей группы по надзору за станцией при Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Геррит Нихаус.

Решение об отказе от АЭС было принято еще в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1» при тогдашнем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Изначально атомные станции должны были закрыть до конца 2022-го, но затем сроки эксплуатации были продлены до 15 апреля 2023 года.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина возобновляет поставки электроэнергии в Европу. Проведен первый за последние полгода аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию.

Ранее стало известно, что продолжается подключение Польши к украинским атомным электростанциям. В апреле «Энергоатом» завершит работы над новой линией электропередачи, которая позволит Хмельницкой АЭС экспортировать электроэнергию в ЕС.