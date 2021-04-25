Нескольким немцам ввели физраствор вместо вакцины от COVID-19

Полиция Вильгельмсхафена (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста, которая в одном из центров вакцинации подменила препарат от коронавируса BioNTech физраствором, говорится в сообщении правоохранителей.
В заявлении,
О действиях медсестры стало известно после того, как она сама рассказал о подмене своему коллеге, который поспешил поделится информацией с правоохранительным органами. В настоящее время местные власти разыскивают людей, которым мог быть введён физраствор. Определить, что именно было введено пациенту, поможет тест на антитела.
Ранее стало известно, что жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer также получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей. Причём медики