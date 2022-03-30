В Германии ожидают серьёзных последствий эмбарго на поставки газа из РФ

Введение эмбарго на поставки нефти и газа из России приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами, заявил член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель. Своё мнение он выразил в опубликованном интервью газете Rheinische Post.

Существует риск непоправимого ущерба производственно-сбытовым цепочкам и резкого роста безработицы, — подчеркнул Кёрцель.

Он также добавил, что подобного рода дестабилизация может быть тяжёлым бременем для экономического и социального развития Европы, в том числе и тех стран, что находятся далеко за пределами Германии. Она бы излишне сократила возможности для принятия гуманитарных и миротворческих мер. При этом он подчеркнул, что введение такого запрета на поставки энергоносителей из РФ скорее всего не окажет непосредственное влияние на ситуацию с Украиной, а значит, и не сможет служить цели прекращения военной спецоперации России.

При этом Ассоциация немецких профсоюзов делает прогноз, что резкое прекращение поставок газа из России вызовет серьёзные потрясения. Основная часть промышленности, особенно химическая и пищевая, как уточнили в организации, зависит от голубого топлива.

Немедленная остановка поставок не может быть компенсирована в краткосрочной перспективе, а также окажет значительное влияние на все домохозяйства в Германии, — подытожил президент ассоциации.

Германия ранее активировала режим раннего предупреждения ЧС для подготовки к возможному прекращению поставок российского газа, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, в случае развития подобного сценария, в министерстве создадут кризисный штаб.

Глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер ранее заявил, что в случае обострения конфликта вокруг Украины цены на газ значительно вырастут. А если Россия полностью прекратит поставки газа, то Германия сможет продержаться только в течение нескольких недель. При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, нуждается в валюте. Поэтому при любой напряжённости ранее газ поступал.