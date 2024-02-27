В Германии ответили на вопрос об отправке войск на Украину Депутат ФРГ Нурипур опроверг обсуждение вопроса об отправке войск на Украину

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Вопрос о возможной отправке войск западных стран на Украину не обсуждается в Германии, заявил в эфире телеканала NTV сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Союз-90 / Зеленые» Омид Нурипур. По его словам, эта тема также не стоит на повестке дня в НАТО.

Это вообще не является темой [обсуждения], не является темой дискуссии в Германии, а также в Альянсе, — сообщил Нурипур.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, но присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. По его словам, союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон ранее заявил, что слова Макрона о готовности Европейского союза отправить войска на Украину являются безумием. Он считает, что это может спровоцировать эскалацию и привести к прямому вовлечению Парижа в конфликт. По его словам, поступок Макрона является безответственным.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также назвал безумными высказывания Макрона об отправке западных войск на Украину. Депутат уверен, что такой шаг станет началом третьей мировой войны.