В Германии ответили на вопрос о присутствии на Украине военнослужащих НАТО Статс-секретарь МИД Германии Баггер: на Украине нет солдат стран НАТО

Фото: NATO

Страны Североатлантического альянса не направляли свои регулярные войска на Украину, заявил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. По его словам, которые приводит Lenta.ru, и НАТО, и Киев ясно дали понять это. Таким образом чиновник ответил на соответствующий парламентский запрос депутата бундестага Маттиаса Моосдорфа.

И НАТО, и Украина ясно дали понять, что на Украине нет солдат под командованием НАТО, — сказал немецкий политик.

11 января сообщалось, что российские военные нанесли удар по гостинице в Харькове, где размещались наемники Вооруженных сил Украины. По неподтвержденной официально информации, в здании был организован пункт временной дислокации украинской армии.

Ранее сербские СМИ сообщили, что численность западных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, стремительно сокращается из-за отсутствия выплат. При этом отмечается, что Киев пытается объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, однако самих «солдат удачи» такие объяснения не устраивают. По словам журналистов, большинство наемников, состоявших в украинском интернациональном легионе, расторгли контракты и вернулись домой.

Как рассказывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, попавший в плен в районе села Крынки польский наемник пожалел, что присоединился к ВСУ. Иностранец рассказал, как украинские военные бросили его умирать на поле боя после ранения. Губернатор добавил, что после пленения наемник получил необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что поляк пересмотрел свое отношение к ситуации на Украине, «увидев истинное лицо» ее военных.