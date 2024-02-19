В ФРГ ответили на слова Медведева о нацеленном на Берлин ядерном оружии Хебештрайт: власти ФРГ приняли к сведению слова Медведева о ядерных ракетах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Правительство Германии приняло к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ядерных ракетах, нацеленных на Берлин, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые приводит ТАСС, это не первая «угроза» российского политика.

Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению, — сказал Хебештрайт.

Медведев заявил накануне, что Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим городам, давно введенным в полетные цели ядерной триады. Он подчеркнул, что Москве хватит духа пойти на такой шаг, если перед российским государством возникнет угроза исчезновения.

До этого зампредседателя Совета безопасности заявил, что Россия применит баллистические и крылатые ракеты со «специальными боеголовками» для защиты территориальной целостности в случае войны с Североатлантическим альянсом. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с блоком, он не пойдет «по сценарию СВО».

Политик указал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также руководители других стран НАТО постоянно призывают быть готовыми к войне с РФ.