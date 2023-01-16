В Германии ответили на просьбу Киева о списанных истребителях Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит от Германии истребители Tornado

Фото: bundeswehr.de

Немецкий политик Гауке Шульц заявил, что Украина никогда не получит списанные истребители Tornado, которые замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца. Они не приведут нас к войне с Россией, пояснил политик в Twitter.

Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией, — написал Шульц.

Политик рассказал, что знает людей, работающих с истребителями. По его словам, эти люди не хотели бы, чтобы авиационная техника использовалась таким ненадлежащим способом.

Так Шульц ответил Мельнику, который прежде опубликовал в микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить в Киев 93 истребителя Tornadо, которые, как тот считает, подлежат списанию.

Ранее журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты выразили крайнее беспокойство из-за российской ракеты класса «воздух — воздух» R-37M, осложнившую полеты военно-воздушных сил Украины. По словам украинских военных, это оружие «чертовски опасно», поскольку снаряд R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров.