В Германии отвергли причастность к закрытию YouTube-каналов RT

Решение о закрытии канала RT Deutsch принято исключительно YouTube. Власти ФРГ не имеют к этому отношения, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

Это не принятые государством меры со стороны правительства ФРГ. Поскольку об этом заявляют, это является поводом для меня чётко опровергнуть это, — сказал Зайберт.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.

Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Также блокировка является актом цензуры в отношении российских СМИ.