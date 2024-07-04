В Германии отметили успехи ВС России в зоне СВО Журналист Репке: российская армия прорвала украинскую линию обороны в Кирово

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ прорвали украинскую оборону в Кирово на территории ДНР, сообщил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X. По его словам, стратегия ВСУ не работает.

Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово. <…> В чем бы ни заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает, — высказался Юлиан Репке.

Ранее в Минобороны сообщали, что силы ВС РФ взяли под контроль крупный опорный пункт украинских войск на востоке села Кирово. В пресс-службе ведомства уточнили, для этого штурмовики отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» использовали подземный туннель, проходящий вдоль канала Северский Донец.

Подразделения Вооруженных сил России ранее установили полный контроль над районом Новый в Часовом Яре на территории ДНР. В Минобороны РФ уточнили, операцию провели бойцы Южной группировки войск. Также российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю.

Минобороны докладывало и об успехах ВС РФ в акватории Черного моря. Так, в среду российские военные уничтожили два безэкипажных катера украинских войск, которые следовали в направлении Новороссийска. Ведомство поделилось соответствующими кадрами.