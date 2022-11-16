В Германии отказались вводить бесполетную зону на Украине Германия и партнеры по НАТО не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине

Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине, заявил в кабмине ФРГ, передает ТАСС. В немецком правительстве отметили, что бесполетная зона может привести к эскалации конфликта. Также в Бундестаге подчеркнули, что в НАТО обсудят вопрос усиления военной поддержки Киеву после падения ракеты в Польше.

Создание запретной для полетов зоны на Украине таит в себе риск эскалации конфликта, — сообщили в кабмине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала спецоперацию на Украине. Глава государства добавил, что это происшествие нужно внимательно расследовать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, комментируя инцидент Польше, что на Западе последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных. По его мнению, Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной в своих заявлениях. У польских властей были на руках все сведения о том, что упавшая на их территории ракета С-300 не имеет отношение к России.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала.