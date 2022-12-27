В Германии отказались поддерживать нормальные отношения с Россией Глава МИД Германии Бербок назвала невозможными нормальные отношения ФРГ с нынешней Россией

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Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Она добавила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений, — заявила Бербок.

Ранее Бербок высказалась против прекращения огня на территории Украины и Донбасса на условиях России. Министр считает, что этот шаг не остановит «ужас для украинского народа». Бербок полагает, что прекращение огня на российских условиях приведет к обратному эффекту.

В октябре Бербок и глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвали правительство увеличить военную помощь Украине в 2023 году до €2,2 млрд. По их мнению, от этого зависит международная репутация Германии.