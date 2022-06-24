В ФРГ не стали комментировать сообщения о возможной национализации СП-2 В Минэкономики ФРГ не подтвердили и не опровергли сообщения о возможной национализации «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок «Северного потока — 2», передает РИА Новости. Ранее журнал Spiegel написал со ссылкой на источники, что ведомство рассматривает такую возможность.

Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть, — заявила представитель министерства.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Минфин ФРГ предлагает отрезать немецкий участок «Северного потока — 2» от остальной части трубопровода и соединить трубы, ведущие с суши на море, с мобильным терминалом СПГ для прокачки газа из плавучих терминалов. Журналисты отмечают, что такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем, не говоря уже о реакции России.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками данного шага пока не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что подобные действия Германии в случае их реализации должны стать поводом для национализации всех отраслей добычи природных ресурсов в России.