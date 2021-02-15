В Германии отказались комментировать диалог с США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел и энергетики Германии не стали комментировать информацию о консультациях, проводимых в рамках ЕС, относительно принятия «стратегического пакета» по урегулированию разногласий западных стран по проекту «Северный поток — 2».

Как сообщил ранее журнал Spiegel, Германия совместно с экспертами по трансатлантическим отношениям участвует в обсуждениях газопровода «Северный поток — 2» с США. По данным издания, стороны дискутируют о создании так называемого стратегического пакета, который мог удовлетворить американцев. Среди обсуждаемых вопросов — возможность автоматического прекращения подачи газа в случае нарушения РФ прав человека или международного права.

По словам представительницы Минэнерго ФРГ Беате Барон, любые возможные консультации ведутся непублично, а потому комментировать их не станут.

Это значит, что я не могу это (проведение переговоров о «пакете» мер. — NEWS.ru) ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры, — приводит слова Барон РИА Новости.

В свою очередь, в немецком МИД российское агентство отослали к интервью министра иностранных дел Хайко Мааса телеканалу N-TV. В беседе с журналистами министр заявил, что Берлин намерен приступить к переговорам с Вашингтоном после начала работы администрации президента Джо Байдена.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа. Он протянется от побережья РФ через Балтику к Германии. Против проекта выступают США, намеревавшиеся продавать Европе собственный сжиженный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели против газопровода санкции.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» будет иметь геостратегические последствия для Европы.