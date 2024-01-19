«Мы не можем идти ва-банк»: в бундесвере поставили на место Украину Минобороны ФРГ: Берлин не может идти ва-банк в вопросе помощи Киеву

Фото: МО Украины

Германия не намерена идти ва-банк ради помощи Украине, как того от нее требуют, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, бундесвер предоставлял Киеву все, что мог, однако если поддержка увеличится, то Германия сама останется беззащитной, передает Die Welt.

Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли, — заявил Писториус.

Среди всех стран Евросоюза именно Германия оказала Украине наибольшую поддержку, добавил министр. По его словам, теперь очередь за другими государствами, которые должны понимать, что с победой России «возрастет опасность для территорий НАТО».

Ранее немецкий политолог и журналист Грегор Шпицен выразил мнение, что Германия не передает Киеву крылатые ракеты Taurus, так как боится оказаться втянутой в полномасштабный конфликт. По его словам, политики в ФРГ понимают, что ситуация на Украине не разрешится на условиях Запада. Он добавил, что, кроме прочего, поставки ракет лишь усугубят и без того непростые отношения между Германией и Россией.