В Германии отказали Израилю в военной поддержке В немецком бундестаге выступили против оказания ФРГ военной поддержки Израилю

Фото: Fabian Sommer/dpa//Global Look Press

Израилю не нужна военная помощь Германии, сообщила Funke председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Однако она отметила, что Тель-Авиву нужно выразить солидарность и поддержку в международных организациях.

Израилю не нужна наша военная поддержка. Израиль нуждается в нашей солидарности и поддержке в международных организациях, — сказала Штрак-Циммерман.

Ранее международный представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия поставила перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». Он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа.

Представитель израильской армии отметил, что палестинские бойцы за прошедшие трое суток пытались прорвать южную границу Израиля. По его словам, ХАМАС это было необходимо для проведения «террористических операций с целью убийства гражданских лиц и солдат».

До этого израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак по региону. Накануне он распорядился о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.