В Германии от COVID-19 привились более 238 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e676bf14-4de4-11eb-a07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Свыше 238 тысяч человек получили вакцину от COVID-19 в Германии, следует из сообщения Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ.

По состоянию на утро 3 января прививки от COVID-19 получили уже 238 809 человек. Согласно последним данным, в Германии зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались свыше 34 тысяч заболевших, передаёт РИА Новости.

Вакцинация в Германии стартовала 27 декабря 2020 года. В первую очередь прививаются лица старше 80 лет, постояльцы и сотрудники домов престарелых, а также медики. Граждане страны прививаются вакциной производства Pfizer и BioNTech.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи Германии призывают власти продлить действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Медики считают преждевременным ждать облегчения пандемии из-за вакцинации.