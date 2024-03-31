В Германии приостановили производство необходимых Украине ракет Spiegel: подразделение MBDA в ФРГ приостановило производство ракет Taurus

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Подразделение ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA в Германии приостановило производство крылатых ракет большой дальности Taurus, пишет Der Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда. Причиной этому стало отсутствие госзаказа, без которого производство этих снарядов запрещено.

Это вызов для нашей отрасли, когда производство прерывается, как в случае с Taurus, — приводит издание слова Готтшильда.

Глава компании подчеркнул, что вопрос поставки ракет Taurus на Украину является политическим решением. При этом он убежден, что Вооруженным силам Украины подобная техника необходима.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что Киев получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ Taurus. Он добавил, что устал отвечать на вопросы журналистов о поставках этих снарядов.

В свою очередь издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайно работает над тем, как Берлин мог бы поставить крылатые Taurus на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.