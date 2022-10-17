В Германии оштрафовали Telegram на €5,1 млн Федеральное ведомство юстиции ФРГ оштрафовало Telegram на €5,1 млн за нарушения законодательства

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Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) оштрафовало мессенджер Telegram на общую сумму €5,1 млн, говорится в опубликованном заявлении BfJ. Отмечается, что предпосылкой для этого стали нарушения требований закона о защите сетей (NetzDG) ​​в 2021 и 2022 годах.

Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения [о противозаконном содержании], а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны, — говорится в сообщении.

За нарушение обязанности предоставить пути оповещения о противозаконном содержании BfJ оштрафовало Telegram на €4,25 млн, за то, что не был назначен уполномоченный в ФРГ, — еще на €875 тыс. Ведомство утверждает, что с апреля 2021 года неоднократно пыталось доставить в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram, письма о слушаниях в Германии. Несмотря на поддержку компетентных органов в ОАЭ по линии оказания международной правовой поддержки, это не удалось сделать.

Впоследствии одна из адвокатских контор в ФРГ заявила, что будет представлять интересы Telegram и выступила с заявлением от лица компании, которое, однако, как считают в ведомстве юстиции, не опровергло обвинения против соцсети. В итоге BfJ приняло решение о штрафе и письменно уведомило об этом Telegram 10 октября.

Решение пока не вступило в законную силу, Telegram может опротестовать его.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман отметил, что законы распространяются на всех, а поставщики мессенджеров и социальных сетей несут особую ответственность за принятие мер против разжигания ненависти и призывов к насилию.

Это включает в себя обязательство создавать системы подачи жалоб на сообщения пользователей о криминальном содержании. И они должны предоставить уполномоченного получателя в Германии. Вы не можете уклониться от этих юридических требований и этой ответственности, пытаясь быть недоступным, — сказал Бушман.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой. В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.