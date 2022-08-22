В Германии опровергли слухи об обсуждении запуска «Северного потока — 2» Премьер региона ФРГ Швезиг опровергла слухи об обсуждении запуска «Северного потока — 2»

Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг опровергла информацию о том, что в Германии обсуждают возможность запуска газопровода «Северный поток — 2». Политик напомнила о решении федерального правительства, которое отказалось от этого вопроса. Она добавила, что построенная в рамках проекта инфраструктура может быть использована для подачи СПГ, пишет РИА Новости.

Этого вопроса не возникает, федеральное правительство дало на него чёткий ответ, — рассказала Швезиг.

Швезиг ранее выступала за расширение сотрудничества с Россией, но изменила свою точку зрения с началом операции России на Украине.

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждёт социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего. Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.