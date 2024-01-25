В Германии описали ситуацию на Украине словами Залужного Писториус заявил о тупиковой ситуации в конфликте на Украине

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Bild высказал мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик. Теми же словами ранее в интервью британскому изданию The Economist описывал ситуацию на фронтах главком ВСУ Валерий Залужный.

Я был бы осторожен с прогнозами. Фактически конфликт зашел в тупик. Никакого выигрыша с точки зрения территорий нет ни с одной стороны, — заявил Писториус.

Глава Минобороны ФРГ при этом отметил наступательные усилия российской армии. На этой неделе Писториус также призывал готовиться к войне с Россией. Он высказал мнение, что Германии вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу нужно вооружаться, осознав риски реального конфликта с РФ.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский был в гневе, узнав о ноябрьском интервью Залужного. По информации FT, высказывание главкома ВСУ о ситуации на фронте вывело украинского президента из себя, а слово «тупик» стало запрещенным в правительственных кругах.

До этого MK.RU со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что Зеленский решил уволить практически все военное руководство Украины, включая Залужного. Предположительно, президент Украины не станет переводить Залужного в Совет национальной безопасности и обороны, где ему ранее прочил новую должность бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.