В Германии сравнили поддержку Украины с марафоном Депутат Клингбайль: ФРГ придется помогать Украине на протяжении долгих лет

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется помогать Украине в течение долгого времени. В беседе с изданием t-online депутат допустил, что поддержка продлится еще 10 лет. Политик сравнил этот процесс с марафонским бегом.

Клингбайль отметил, что оказание такой серьезной поддержки Украине Германией ранее казалось невозможным, однако Берлину удалось доказать обратное. Вместе с тем он призвал сделать предметом дискуссии не только поставки вооружений, но и дипломатические инициативы, направленные на завершение конфликта. По словам политика, стратегия немецкого правительства и СДПГ заключается в укреплении позиции Украины настолько, чтобы она в надлежащий момент могла вести переговоры с Россией с позиции силы.

В центре Варшавы 1 мая несколько сотен человек вышли на «Марш мира». Демонстранты требовали прекратить вовлечение Польши в украинский конфликт. В направленном против поддержки Киева марше участники несли флаги страны и плакаты с различными лозунгами. Также прозвучали протесты против «американизации Польши». Один из организаторов марша Лешек Сыкульский отметил, что граждане не согласны быть «пушечным мясом». Протестующие также выступили против «бессмысленной поддержки Украины».