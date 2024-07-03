В Германии официально запретили все версии нацистского приветствия Суд в Германии запретил делать нацистское приветствие левой рукой

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Суд в Германии запретил нацистское приветствие левой рукой после демонстрации жеста 51-летним жителем Бремена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высший земельный суд Хамма в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Житель Бремена на протестах в Мюнстере в 2022 году показал левым демонстрантам нацистский жест. В свое оправдание он заявил, что хотел спровоцировать толпу, а сделал жест левой рукой, так как считал, что это не наказуемо. Однако суд не согласился с ним.

Согласно постановлению высшего земельного суда Хамма, гитлеровское приветствие левой рукой также подлежит наказанию, как и использование символики неконституционных организаций, — говорится в решении суда.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток гражданина Белоруссии за нацистские татуировки на теле. Мужчина демонстрировал их на улице. В суде свою вину он признал. В объединенной пресс-службе судов региона напомнили, что ст. 6 Федерального закона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, а также что данные действия были допущены в общественном месте.