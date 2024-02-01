В Германии одобрили удары ВСУ по центру России Генерал Бюлер заявил о законном праве ВСУ атаковать российские регионы

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины имеют право наносить удары по центру России, заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. В эфире подкаста телерадиокомпании MDR он подчеркнул, что центральная часть РФ является «законной целью» для ВСУ.

Все, что находится в глубине России, — это законные цели, — сказал Бюлер.

Генерал отметил, что военные Запада играют в «политическом пространстве», но истеблишмент опасается использования их оружия на территории РФ, так как это может спровоцировать новый виток конфликта. Вместе с тем Бюлер полагает, что атаки украинской армии на российские регионы не повлияют на исход конфликта.

Ранее правнучка Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу.

Богданова в качестве аргумента привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая привела к завершению конфликта. Девушка сказала, что профинансировала бы и это военное преступление. При этом в Москве у нее живут мама и бабушка. Сама правнучка советского летчика является гражданкой Израиля.

До этого Богданова выступила с предложением расстреливать россиян на улицах. Вместе с тем девушка является совладельцем российского ООО НТК «Авант», а заработанные в РФ деньги отправляет на нужды ВСУ.