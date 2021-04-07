В Германии одобрили предзаказ «Спутника V» Баварией

https://static.news.ru/photo/254a0784-9839-11eb-9053-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO) ФРГ Томас Мертенс положительно отнёсся к сообщениям о меморандуме о возможных поставках в Баварию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

При этом он отметил, что, как и многие, знает о заключении Минздрава Баварии меморандума с Российским фондом прямых инвестиций из прессы.

Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной, — подчеркнул глава STIKO в эфире ZDF .

По словам Мертенса, ему «не кажется убедительным» то, что этот предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии». Однако он не уточнил, какая существует альтернатива данному решению и должно ли немецкое правительство взять на себя переговоры с Россией.

Ранее премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер рассказал, что если европейский регулятор зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, Бавария получит поставки препарата. Соответствующий контракт власти немецкого региона заключат с местной компанией.

Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что немецкие власти готовы приступить к предварительным переговорам с Россией о поставках вакцины «Спутник V». По его словам, Еврокомиссия 7 апреля сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что союз в настоящее время не намерен вести переговоры и заключать предварительный контракт с РФ о возможных будущих поставках, как это было в случае с препаратами из других государств.