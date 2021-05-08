В Германии оценили возможность турпоездок внутри ЕС без прививок

https://static.news.ru/photo/657de136-afea-11eb-9776-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан в интервью газете Rheinische Post оценил возможность туристических поездок внутри Евросоюза без прививок от коронавируса.

Он допустил, что такие поездки не будут зависеть от вакцинации.

Можно будет нормально передвигаться по Европе и на основе тестов, — сообщил министр, отметив, что сам планирует провести летний отпуск в Германии.

Также глава Минздрава посоветовал на этой стадии пандемии не загадывать серьёзных дальних путешествий. Шпан добавил, что ФРГ хорошо подготовлена к возможным новым штаммам COVID-19.

Ранее члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии. Парламентарии потребовали от правительства США опубликовать все данные на этот счёт, которые у него есть. Они направили соответствующие письма в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Государственный департамент, а также в организацию EcoHealth Alliance, которая сотрудничает с уханьским институтом.