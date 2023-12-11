В Германии рассказали, с чем столкнулись ВСУ из-за российских «Искандеров» Welt: ВСУ испытывают колоссальное давление из-за российских «Искандеров»

Фото: МО РФ

Крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» успешно используются ВС России против ВСУ, нанося им большой ущерб, сообщил телеканал Welt. Отмечается, что помимо украинских позиций удары приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

Под Харьковом и в самом городе были удары. Вероятно, прилетело множество дронов, <...> затем были использованы крылатые ракеты «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер». <...> Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери, так как российские подразделения используют тактику «двойных ракетных ударов». Речь идет об одновременном запуске сразу нескольких снарядов по одной цели. Противовоздушная оборона Украины тем временем истощается все больше, что увеличивает эффективность российских атак.

Как отмечали аналитики Military Watch Magazine, Москва успешно наращивает объемы производства вооружений, в том числе «Искандеров», они способны атаковать как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО, так как на подлете к цели они ставят электронные помехи.