Стало известно, за сколько гиперзвуковая ракета долетит от Москвы до ФРГ Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета долетит от Москвы до Берлина за пять минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Российские гиперзвуковые ракеты за несколько минут долетят до Берлина, сообщило издание N-TV со ссылкой на эксперта Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ Маркуса Циглера. Специалист назвал гиперзвуковое оружие переломным моментом, который изменит будущие конфликты.

Маршрут Москва — Берлин. <...> Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут, — заявил Циглер на посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия конференции.

По его словам, мир «снова становится деревней», где технологии можно использовать для создания угроз и «оказывать геополитическое влияние», подчеркнул Циглер.

Ранее военный эксперт Драго Боснич заявил, что Россия может поставить странам, противостоящим США и НАТО, сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит». По его словам, такой шаг станет ответом на отправку Украине западного дальнобойного оружия. Специалист утверждает, что господству Соединенных Штатов и их союзников в этом случае придет конец.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у Москвы есть такое право. Глава государства отметил, что РФ может поставить оружие в регионы, откуда будут нанесены удары по чувствительным объектам тех стран, которые оказывают ВСУ военную поддержку.