В Германии рассказали, как Россия поставила крест на контрнаступлении ВСУ Генерал Вольски: Россия сорвала наступление ВСУ за счет продуманной обороны

Фото: МО РФ

России удалось выстроить эффективную и надежную оборону в зоне боевых действий на Украине, заявил в эфире немецкого телеканала Welt генерал в отставке Райнхард Вольски. По его словам, это стало одной из причин провала украинского контрнаступления. Сыграл роль и тот фактор, что союзники Киева несвоевременно поставляли ему необходимое вооружение, добавил бывший военный.

Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону <...>. Это сложная задача, которая неминуемо ведет к большому количеству жертв, — сказал Вольски.

Ранее полковник немецкой армии Йорг Тольке заявил, что еще одним преимуществом российских военных является способность быстро адаптироваться к ситуации на фронте. По его словам, на данный момент ВС РФ обладают всеми видами оружия, которые необходимы для успешного продолжения спецоперации.

Аналогичного мнения придерживается и начальник Генштаба Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр. Он отметил, что прогнозы западных аналитиков об истощении российского арсенала не сбылись, и Москва смогла наладить поставки новых боеприпасов в армию. При этом снабжение осуществляется быстрее, чем ожидалось, добавил Эйр.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее сообщил, что мечты Украины о захвате вошедших в состав России регионов не сбудутся. Западные аналитики должны перестать обманывать самих себя и принять неудобную реальность, добавил он.