В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа без поставок из России Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер: газа в Германии без поставок из России хватит на один-два месяца

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Запасов газа в Германии, если Россия решит полностью отключить поставки в страну, может хватить только на один или два месяца, рассказал в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Если мы не получим больше российского газа и получим среднюю по температуре зиму, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, от одного до двух месяцев, — заявил Мюллер.

Он отметил, что к текущему моменту обстановка еще не настолько напряженная — газовые хранилища в Германии остаются заполненными больше чем на 60%. Пока снабжение топливом на территории страны остается стабильным.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире химический комплекс BASF может закрыться из-за нехватки российского газа в Германии. Такой вариант допустило руководство концерна. Там отметили, что именно химические предприятия по сравнению с другими больше всего зависят от газа.