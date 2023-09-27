В Германии оценили инцидент с присутствием в парламенте Канады ветерана СС МИД Германии осудили присутствие в парламенте Канады ветерана СС

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

В МИД ФРГ назвали неприемлемым инцидент с присутствием в парламенте Канады украинца Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», передает ТАСС. Отмечается, что посол Германии не была заранее поставлена об этом в известность.

Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады <...> о присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Гуньки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно, — сказал представитель ведомства.

Агентство Associated Press ранее обратило внимание на фотографии с выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады, которое состоялось 22 сентября. Тогда собравшиеся, включая украинского лидера и Джастина Трюдо, приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также известной как дивизия СС «Галичина». После войны эсэсовец эмигрировал в Канаду.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия направит ноту протеста в МИД страны и в офис Трюдо. По его словам, приглашением нациста в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.