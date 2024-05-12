В Германии оценили идею сбивать российские ракеты на Украине FAZ: в бундестаге поддержали идею использовать комплексы НАТО против ракет РФ

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Несколько парламентариев Германии поддержали идею начать сбивать российские ракеты над Украиной, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Согласно публикации, для этого предлагается задействовать западные зенитные комплексы, находящиеся на территории стран НАТО. Депутаты предположили, что это позволило бы снизить нагрузку с системы противовоздушной обороны Украины.

Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт, — считают немецкие парламентарии.

Глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер также высказался об обеспечении противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии в будущем. По его мнению, такую возможность не следует исключать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточными заявления о новых мерах поддержки страны со стороны Запада. По его словам, настоящей помощью для Киева была бы поставка вооружения, а не анонс нового военного пакета.

До этого СМИ сообщали, что Европейский союз согласовал черновой вариант проекта по предоставлению гарантий безопасности Украине. В настоящее время с Киевом обсуждаются условия 11-страничного документа. Соглашение не предусматривает прямое участие войск ЕС в конфликте.