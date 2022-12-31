В Германии объявили о провале февральского плана по борьбе с Россией Spiked: ФРГ за год не смогла выполнить февральский план по борьбе с Россией

В 2022 году правительству Германии не удалось достичь цели zeitenwende, объявленной канцлером Олафом Шольцем в ответ на проведение специальной операции на Украине. Об этом написала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль. По ее мнению, нынешний немецкий кабмин не делает ничего положительного не только для всей страны, но даже и для себя лично.

Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились. <...> Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов, — написала журналистка.

Слово «zeitenwende» было объявлено в Германии словом 2022 года. Оно переводится на русский язык как «смена эпох» или «переход в новую эпоху». Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене объяснили свой выбор тем, что именно это понятие нередко звучало из уст федерального канцлера после начала спецоперации России на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за помощь, оказанную Берлином в 2022 году и за «переход в новую эпоху». Зеленский указал, что в этом году Германия помогла Украине оружием, а также поддержала финансово и технически, в том числе поспособствовала в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.