В Германии объяснили, почему Украина не получит ракеты Taurus Минобороны ФРГ: Украина не получит решающее преимущество при передаче ракет Taurus

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Ракета Taurus

Поставка немецких дальнобойных ракет Taurus Украине не окажет особого влияния на ход украинского конфликта, уверен глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает телеканал Phoenix. Министр также подчеркнул, что Берлин не планирует разрешать экспорт данных ракет Киеву.

На пресс-конференции с финским коллегой Антти Хяккяненом немецкий министр отметил, что на Западе до сих пор ведутся переговоры о том, стоит ли отправлять войска НАТО на Украину. По его словам, никто не хочет этого делать, поэтому диалог на эту тему следует прекратить. Она также отметил, что ракеты Taurus были бы полезны ВСУ и могли бы помочь украинским войскам, однако Берлин на такое решение не пойдет.

Никто не хочет вводить войска на Украину. Конечно, такие дискуссии продолжаются. Но их следует прекратить. Теперь перейдем к другому аспекту — ракетам дальнего радиуса действия [Taurus]. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действия не решат эту войну, — пояснил Писториус.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что вопрос о передаче ракет Taurus Украине является суверенным делом Германии. Министр также заявил, что поставки в Киев более современных и мощных вооружений не приведут к эскалации конфликта.