В Германии объяснили нежелание отправлять Taurus на Украину T-Online: отправка Taurus Украине противоречит интересам безопасности ФРГ

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Отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан отчасти с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, сообщает портал T-Online со ссылкой на свои источники. Поставка этих аппаратов Украине противоречит интересам безопасности Германии.

Для эффективного использования крылатой ракеты требуются огромные объемы данных, — уточнило издание.

Речь при этом идет о больших и сложных объемах данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами. Поставив их на Украину, Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, поясняет аналитик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи ВСУ ракет Taurus. Он аргументировал это тем, что для этого понадобится участие немецких военных на Украине. По мнению военкора Александра Коца, Шольц окончательно передумал после публикации прослушки офицеров бундесвера — военные обсуждали, как сделать прямое участие Берлина в российско-украинском конфликте незаметным.

При этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил NEWS.ru, что немецкие крылатые ракеты Taurus являются хитроумным оружием, способным обойти российскую систему противовоздушной обороны, и первой ареной для их применения станет зона военной операции на Украине. При этом Леонков добавил, что ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.