В Германии обвинили США и ЕС в завышении цен на газ Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что США и некоторые страны ЕС завышают цены на газ «до Луны»

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ. Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение», сообщает Die Welt.

Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до Луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить, — сказал министр.

Он напомнил, что США обращались к ЕС во время резкого роста цен на нефть и тогда были задействованы европейские нефтяные резервы. Теперь, по словам Хабека, следовало бы проявить аналогичную солидарность для сдерживания цен на газ.

ЕС должен объединить свою рыночную власть и организовать разумное и синхронизированное покупательское поведение, чтобы отдельные страны ЕС не превышали ставки друг друга и не повышали цены на мировом рынке, — также заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась за время украинского конфликта с 41% до 7,5%. Она выступила за общие закупки газа странами ЕС в следующем сезоне во избежание роста цен на топливо из-за конкуренции. Фон дер Ляйен отметила, что необходимо найти такой стоимостной коридор, который позволит избегать резких колебаний цен на рынке.