В Германии обсуждают переброску ракетных комплексов к границам Украины Депутаты бундестага призвали усилить защиту неба над Украиной

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa/Global Look Press

Депутаты бундестага, эксперты в области безопасности в партии канцлера Олафа Шольца СДПГ считают возможным обеспечить защиту неба над Украиной с территории стран НАТО, пишет Spiegel. Член комитета бундестага по обороне Джо Вайнгартен счел недостаточным поставлять Украине системы ПВО и ракеты к ним. По его словам, ресурсы украинской ПВО можно было бы использовать более эффективно, если бы ракетные комплексы НАТО прикрывали западную часть Украины.

В нынешней военной ситуации я считаю необходимым разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной, например с помощью систем Patriot, — сказал Вайнгартен .

Депутат Андреас Шварц считает противовоздушную оборону «ахиллесовой пятой» ВСУ, он призвал искать альтернативу сложившейся ситуации. В качестве решения этой проблемы он призвал рассмотреть вопрос об обеспечении защиты Украины со стороны стран — членов Альянса.

При этом, отмечает издание, не все депутаты одобряют идею о прикрытии украинского неба с территорий соседних стран. По словам главы фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, участие Германии в таких действиях сделает Берлин участником вооруженного конфликта.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что депутаты бундестага от Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и «Зеленых» допустили возможность защиты части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Таким образом они поддержали идею военного специалиста Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км».