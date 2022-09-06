В Германии обнаружили первый случай оспы обезьян у ребенка младше пяти лет

Фото: W. Layer/blickwinkel/Global Look Press

В Германии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян ребенка младше пяти лет, пишет RT со ссылкой на информацию немецкого института по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха. К 6 сентября в стране было зафиксировано 3505 случаев заражения.

В Германии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян ребенка младше пяти лет, — передает телеканал.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отчиталась о ситуации с оспой обезьян за прошедшую неделю. В ВОЗ отметили, что за этот период было зарегистрировано более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян. Это на 21% меньше, чем за предыдущие семь дней. Вирус выявили у людей в 96 странах, причем большинство случаев заражения произошло в США.

Также стало известно о первой смерти от оспы в США. Житель округа Харрис, штат Техас, который был заражен оспой обезьян, скончался в одной из американских больниц, точная причина смерти мужчины неизвестна. По факту его гибели чиновники проведут тщательное медицинское расследование.