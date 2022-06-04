Немецкая газета Die Zeit выразила обеспокоенность тем, что конституция предоставляет украинском президенту Владимиру Зеленскому все условия для того, чтобы расширить власть. Особенно это ощутимо на фоне российской спецоперации на Украине.
В то время, пока на Донбассе идут бои, а Украина держит оборону, в Берлине высказывают беспокойство, что президент Зеленский может использовать войну для того, чтобы расширить свою власть и превратиться в президента-автократа, — говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что даже в мирное время основной закон государства давал возможность украинскому президенту сильный позиции — примерно как французскому президенту. И теперь Зеленский этим пользуется.
Как говорит Андре Хартель, член Фонда науки и политики (SWP), Зеленский проявляет тенденцию повышать значимость зависящих от него инстанций, к примеру, администрации президента или Совбеза, и тем самым маргинализировать суды и парламент, — написано в статье.
В целом публикация посвящена непростым отношениям Украины и Германии за последние годы. Киев уже давно критиковал Берлин за поддержку «Северного потока — 2», который в итоге так и не был запущен. А после начала спецоперации Украина упрекала Германию за «излишнюю сдержанность» в поставках вооружений.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале серьёзного противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными, которые «понимают, что такое конфликт с Россией». По его словам, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.