В Германии обеспокоились расширением власти Зеленским

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Немецкая газета Die Zeit выразила обеспокоенность тем, что конституция предоставляет украинском президенту Владимиру Зеленскому все условия для того, чтобы расширить власть. Особенно это ощутимо на фоне российской спецоперации на Украине.

В то время, пока на Донбассе идут бои, а Украина держит оборону, в Берлине высказывают беспокойство, что президент Зеленский может использовать войну для того, чтобы расширить свою власть и превратиться в президента-автократа, — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что даже в мирное время основной закон государства давал возможность украинскому президенту сильный позиции — примерно как французскому президенту. И теперь Зеленский этим пользуется.

Как говорит Андре Хартель, член Фонда науки и политики (SWP), Зеленский проявляет тенденцию повышать значимость зависящих от него инстанций, к примеру, администрации президента или Совбеза, и тем самым маргинализировать суды и парламент, — написано в статье.

В целом публикация посвящена непростым отношениям Украины и Германии за последние годы. Киев уже давно критиковал Берлин за поддержку «Северного потока — 2», который в итоге так и не был запущен. А после начала спецоперации Украина упрекала Германию за «излишнюю сдержанность» в поставках вооружений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале серьёзного противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными, которые «понимают, что такое конфликт с Россией». По его словам, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.