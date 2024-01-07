В Германии обеспокоились подозрительными дронами над полигонами Bild: над немецкими полигонами неизвестные дроны следят за тренировками ВСУ

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Дроны неизвестного происхождения каждую неделю пролетают над полигонами и казармами бундесвера, что вызывает обеспокоенность в Германии, пишет немецкая газета Bild. Чаще всего они появляются в местах, где проходят совместные тренировки украинских и немецких военнослужащих, уточняет издание. В бундесвере считают, что за этим стоит Москва.

Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где бундесвер тренирует украинцев на [танках] Leopard 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию, — считает эксперт по обороне Маркус Фабер.

Газета при этом указывает, что германское Минобороны создало спецгруппу для борьбы с неизвестными дронами, однако ни один из них до сих пор перехвачен не был. В связи с этим на текущий момент нет доказательств того, что беспилотники имеют связь с Россией, отмечает газета.

Ранее член германской партии «Зеленые» Себастьян Шефер заявил, что на Украине осталось лишь малое количество действующих танков Leopard 2 современной модификации A6. По его словам, такая ситуация складывается из-за трудностей обслуживания: самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, а в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей.