В Германии неизвестные устроили стрельбу в школе

Фото Matthias Bein/dpa/Global Look Press

В немецком городе Бремерхафен неизвестные устроили стрельбу в школе. По предварительным данным, тяжело ранен один человек. Один из подозреваемых задержан, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.

О стрельбе в учебном заведении в полицию сообщила одна из учащихся. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали одного из злоумышленников. Предполагается, что у него был сообщник, которому удалось скрыться.

В настоящее время полиция проводит осмотр в здании школы. Родители многих учеников собрались у учебного заведения, чтобы быть в курсе происходящего.

За последние несколько дней имели место случаи стрельбы в общественных местах в США. Так, в супермаркете города Буффало злоумышленник застрелил 10 человек и ещё троих ранил. В результате перестрелки на рынке в Хьюстоне погибли два человека и один был убит в церкви округа Орандж (Калифорния).