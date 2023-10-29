В Германии украли с ратуши флаг Израиля и осквернили его Во Франкфурте-на-Майне неизвестные украли и осквернили флаг Израиля

Фото: Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франкфурте-на-Майне неизвестные ночью украли флаг Израиля со здания ратуши, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По информации газеты, около десяти человек сорвали знамя с флагштока и растоптали его. Злоумышленники разыскиваются, ведется следствие.

Согласно информации местной полиции, после осквернения флага неизвестные скрылись вместе с ним. Один человек из группы снимал происходящее на видео. Уточняется, что вывешенные на ратуше Франкфурта национальный и украинский флаги остались нетронутыми. Аналогичный инцидент несколько дней назад произошел на рыночной площади города Ханау.

Ранее в Риме прошел митинг в поддержку Палестины, во время которого один из участников взобрался на ограду штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и сорвал израильский флаг. Находящиеся рядом сотрудники полиции сразу задержали нарушителя. Акция была организована палестинской общиной в Италии. Участниками шествия стали около тысячи человек, которые двинулись по направлению к Колизею. Сообщалось также о двух громких взрывах в районе проведения митинга. О пострадавших информация не поступала.