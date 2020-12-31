В Германии не ждут влияния вакцины на ход пандемии до апреля

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Врачи Германии призывают власти продлить действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Медики считают преждевременным ждать облегчения пандемии из-за вакцинации.

В соответствующим призывом выступил профсоюз Марбургский союз.

Нагрузка из-за лечения пациентов с COVID-19 также продолжила расти и в праздничные дни. Системе здравоохранения крайне необходима разгрузка, которую можно достичь только путём продления ограничений контактов, — говорится в сообщении союза, передаёт РИА Новости.

Вакцинация в Германии стартовала 27 декабря 2020 года. В первую очередь прививаются лица старше 80 лет, постояльцы и сотрудники домов престарелых, а также медики. По состоянию на 2 января, препарат получили 190 тысяч человек. Граждане страны прививаются вакциной производства Pfizer и BioNTech.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что организация готова начать на Украине клинические испытания вакцины, созданной на основе «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca.