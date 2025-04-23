В Германии отказались выдворять россиян с праздничных мероприятий BZ: в Берлине отказались выдворить россиян с празднования победы над нацизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Администрация района Трептов-Кепеник в Берлине отказалась выдворять сотрудников российского посольства с мероприятий, посвященных празднованию победы над нацизмом, пишет газета Berliner Zeitung. Чиновники, как пишут авторы публикации, сочли такое развитие событий неуместным.

Администрация района Трептов-Кепеник сочла бы неуместным, применяя наши внутренние правила, выдворять представителей посольств России или Беларуси, даже если они не будут приглашены и явятся без предупреждения, — говорится в заявлении администрации.

При этом представитель районного управления подчеркнула, что соответствующее решение было принято исходя из «исторической роли Советского Союза в освобождении Германии и Европы от нацизма». Она также напомнила о жертвах, которую принес тогда советский народ.

Украинские власти ранее пригласили европейских лидеров и высокопоставленных западных чиновников в Киев 9 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига в связи с этим призвал ЕС «показать единство и решимость перед лицом самой масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Эксперт клуба «Валдай» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что праздничные мероприятия в Киеве обязательно посетят президент Франции Эммануэль Макрон, польский лидер Анджей Дуда, а также главы балтийских государств.