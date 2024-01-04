В Германии назвали возможные сроки завершения конфликта на Украине Генерал ФРГ Катер: 2024 год станет решающим для конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Наступивший 2024 год станет решающим в российском-украинском конфликте, считает генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер. В эфире канала Welt он выразил мнение, что в настоящий момент инициатива в данном вопросе находится у Москвы.

Это будет решающий год в военном плане. Он покажет, удастся ли Украине, а мы должны быть реалистичны в своих оценках, перехватить инициативу, — сказал Катер.

Он предположил, что именно в 2024 году решится вопрос мирных переговоров о прекращении боевых действий. Генерал добавил, что конфликт между сторонами может завершиться до конца декабря.

Минобороны России ранее сообщило, что с начала боевых действий Киев получил более $203 млрд военной помощи от партнеров, в числе которых находятся свыше 50 государств. В ведомстве добавили, что в интересах украинской стороны работают более 500 космических аппаратов США и НАТО, 70 из них имеют однозначно военное назначение.

Корреспондент Welt Гуидо Шмидтке заявил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в составе украинской ПВО оказались бессильны перед российскими крылатыми ракетами Х-32. Он добавил, снаряды данного образца сложно сбить с курса и они легко идентифицируют цели.