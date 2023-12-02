В Германии оценили стратегию России в конфликте на Украине Spiegel: ставка Запада на провал России в конфликте с Украиной не оправдалась

Фото: МО РФ

Ставка стран Запада на провал России по итогам конфликта на Украине не сработала, российская экономика с февраля 2022 года только укрепилась, пишет обозреватель газеты Der Spiegel Анн-Дорит Бой. Она утверждает, что российского президента Владимира Путина можно назвать победителем, а его политическая и экономическая стратегии оказались весьма успешными. Журналист также указала на очень низкий уровень безработицы в России, что в свою очередь указывает на стабильность внутри страны.

Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее [после начала спецоперации]. К сожалению, он прав: его <...> правление и даже экономика стабильны, — пишет Бой.

Российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее заявил, что Путин победил в санкционной войне с Западом. Бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, высказал мнение, что критики действующей власти в РФ перестали существовать как оппозиция.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна откажется принимать 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная отрасли российской промышленности. По словам дипломата, Будапешт придерживается четкой позиции, согласно которой в рестрикционных списках не должно быть никого из тех, «кто сделал для Венгрии хорошо».